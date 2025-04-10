Законопроект о локализации машин такси доработают

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Законопроект, предусматривающий перевод таксопарков на отечественные машины, будет доработан, сообщили "Известия" со ссылкой на письмо к комитету Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, который занимается разработкой поправок.