Законопроект о локализации машин такси доработают

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Законопроект, предусматривающий перевод таксопарков на отечественные машины, будет доработан, сообщили "Известия" со ссылкой на письмо к комитету Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, который занимается разработкой поправок.
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