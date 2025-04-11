Тормоз прогресса: ядерная энергетика возрождается, а поставки урана – нет

Переживающей настоящее возрождение мировой атомной энергетике в среднесрочной и долгосрочной перспективе потребуются дополнительные поставки урана, чтобы обеспечить топливом ядерные установки в эпоху этого вида энергетики.
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