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Анализ белков указал на пол 12 человек из древнего некрополя

Анализ белков указал на пол 12 человек из древнего некрополя

Группа ученых исследовала останки из 12 погребений IV-II веков до нашей эры, раскопанных на юге Италии.

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