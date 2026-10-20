Маршрут дальнего следования № 159/160, соединяющий карельскую столицу с Москвой и проходящий через Суоярви-1, Сортавалу, Выборг и Ладожский вокзал Северной столицы, с 25 октября переводят на другую нумерацию.
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