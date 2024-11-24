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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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А шо там у пендосов?

 Парочка  моих   телеграммок  на   американскую тематику.*** Господа, а  вы слышали, что вашингтонские ребяты-демократы  предлагали Байдену таки  сделать Камалу  первой  женщиной-президентом - мол, потом  второй  женщине-президенту   легче будет?Ну  вот, а  я слышала, и  сначала не  могла понять: как  же можно её сделать президентом,  если она  с треском продула  выборы?Но  оказалось,  что вашингтонские ребяты-демократы   придумали  хитрый план - самоходный дед-пердед на  перфокартах   должен  был  добровольно  уйти в  отставку.

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