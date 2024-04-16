Смертельное ДТП с каршерингом на Литейном мосту стало уголовным делом

Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии на Литейном мосту, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.
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