🇺🇦Очередная отказавшиеся от выполнения боевых задач БМП-2 укронацистов в зоне проведения СВО💥 #Украина #ВСУ #БМП #СВО.
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🇺🇦Очередная отказавшиеся от выполнения боевых задач БМП-2 укронацистов в зоне проведения СВО💥 #Украина #ВСУ #БМП #СВО.
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