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«Драконы» на Тверце: в Твери разыграли награды чемпионата по гребле

«Драконы» на Тверце: в Твери разыграли награды чемпионата по гребле

В Твери на реке Тверца определили чемпионов области по гребле на «драконах». В Твери на реке Тверца прошли соревнования за награды регионального чемпионата по гребле на лодках‑«драконах» — сообщает Комитет по физической культуре и спорту.

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