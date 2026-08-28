«Драконы» на Тверце: в Твери разыграли награды чемпионата по гребле

В Твери на реке Тверца определили чемпионов области по гребле на «драконах». В Твери на реке Тверца прошли соревнования за награды регионального чемпионата по гребле на лодках‑«драконах» — сообщает Комитет по физической культуре и спорту.
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