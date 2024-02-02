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Закон, порядок, государство

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Жительница Ростовской области благодарит сотрудника полиции за помощь в пресечение мошеннических действий

В адрес руководства ГУ МВД России по Ростовской области поступило обращение ростовчанки. Любовь Чумакова в своем письме благодарит следователя ОРП на ТО ОП № 2 СУ УМВД России по городу Ростову-на-Дону младшего лейтенанта юстиции Заура Айгумова за профессиональные и оперативные действия, а также отзывчивость и ответственное отношение к гражданам.

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