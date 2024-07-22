Занятия со взрывотехниками Росгвардии прошли на подмосковном полигоне

На одном из полигонов Московской области завершились занятия со специалистами-взрывотехниками истребительного отряда специального назначения (СОБР) Главного управления войск Национальной гвардии Российской Федерации по городу Москве.
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