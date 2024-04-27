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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Губернатор ХМАО «разморозила» мамонтов со стенда региона на ВДНХ. Фото

Власти ХМАО обновили экспозицию стенда региона на выставке «Россия» в 75 павильоне ВДНХ. В фотозоне застывшего в пластиковой глыбе льда одного мамонта сменила целая семья из трех, появился чум-кинотеатр с диванами и береза, на которую по традиции народов Севера можно привязать ленту, загадав желание.

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