Губернатор ХМАО «разморозила» мамонтов со стенда региона на ВДНХ. Фото

Власти ХМАО обновили экспозицию стенда региона на выставке «Россия» в 75 павильоне ВДНХ. В фотозоне застывшего в пластиковой глыбе льда одного мамонта сменила целая семья из трех, появился чум-кинотеатр с диванами и береза, на которую по традиции народов Севера можно привязать ленту, загадав желание.