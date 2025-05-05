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ЕС передаст миллиарды замороженных российских денег западным инвесторам

ЕС передаст миллиарды замороженных российских денег западным инвесторам

Бельгийская международная клиринговая компания Euroclear планирует конфисковать и перераспределить около 3 миллиардов евро (3,4 миллиарда долларов США) из российских активов после того, как Москва конфисковала денежные средства инвесторов в России, следует из документов, имеющихся в распоряжении Reuters.

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