ЕС передаст миллиарды замороженных российских денег западным инвесторам

Бельгийская международная клиринговая компания Euroclear планирует конфисковать и перераспределить около 3 миллиардов евро (3,4 миллиарда долларов США) из российских активов после того, как Москва конфисковала денежные средства инвесторов в России, следует из документов, имеющихся в распоряжении Reuters.