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Калуга-поиск

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В Калуге мужчина напал на 23-летнюю женщину

В Калуге мужчина напал на 23-летнюю женщину

В соцсетях сообщалось, что 1 сентября 2026 года во дворе дома на улице Георгия Амелина в Калуге 49-летний мужчина применил насилие в отношении 23-летней девушки, причинив ей телесные повреждения.

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