В «Локомотиве» рассказали о положении Артема Дзюбы

Михаил Галактионов заявил, что форварду неприятно не выходить на поле Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему нападающий Артем Дзюба не получает достаточно игрового времени, сообщает «Матч ТВ».
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