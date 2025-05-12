Трамп: отступай и властвуй

Дональд Трамп хочет войти в историю в статусе успешного президента, пытаясь решить довольно сложную задачу: как можно дороже продать убыточный проект американской гегемонииAP/TASS В свой первый президентский срок Дональд Трамп упустил возможность возглавить процесс трансформации мирового порядка, и он начался без участия СШАчитайте на monocle.