Трамп: отступай и властвуй

Дональд Трамп хочет войти в историю в статусе успешного президента, пытаясь решить довольно сложную задачу: как можно дороже продать убыточный проект американской гегемонииAP/TASS В свой первый президентский срок Дональд Трамп упустил возможность возглавить процесс трансформации мирового порядка, и он начался без участия СШАчитайте на monocle.
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