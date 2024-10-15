На Курьяновской пройдёт психологическая акция «Шаг в будущее»

Ко Дню написания письма в будущее специалисты семейного центра «Притяжение» проведут занятие, направленное на формирование у подростков потребности в построении жизненной перспективы, создание условий для развития мотивации к достижению позитивных жизненных целей.
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