Даже в Средние века такого не было: Песков не поверил своим глазам, увидев перепалку Зеленского и Трампа

Песков признался, что был крайне удивлен происходящим в Белом доме.Pr Scr x.com/VPПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что был крайне удивлен происходящим в Белом доме во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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