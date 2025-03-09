Даже в Средние века такого не было: Песков не поверил своим глазам, увидев перепалку Зеленского и Трампа

Песков признался, что был крайне удивлен происходящим в Белом доме.Pr Scr x.com/VPПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что был крайне удивлен происходящим в Белом доме во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.