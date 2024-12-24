Абаскаль про «Спартак»: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами»

«Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду.
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