Абаскаль про «Спартак»: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами»

«Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, игра в четыре защитника, Олег Рябчук, Алексис Дуарте и Срджан Бабич, которых мы пригласили, Даниил Денисов, которого я продвинул в первую команду.