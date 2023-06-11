Как жить в гармонии с собой: советы гештальт-терапевта на примере Димы Билана

Знаменитости всегда находятся в центре внимания, и часто им приходится выходить из зоны комфорта. Например, певец Дима Билан принял участие в телевизионном шоу "Маска", где ему пришлось наряжаться тяжелый костюм и настрадаться во время выступления.
Знаменитости всегда находятся в центре внимания, и часто им приходится выходить из зоны комфорта. Например, певец Дима Билан принял участие в телевизионном шоу "Маска", где ему пришлось наряжаться тяжелый костюм и настрадаться во время выступления.
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