ДНИ

89 509 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Прекрасная актриса! Дай Бог ей здоровья и ярких  ролей до 100 лет !!!Удовиченко произв...
  • Dash45
    умрла так умерла!СМИ: Пугачева мож...
  • Валентин Воробьев
    То что выступления Галкина показывали наши ТВ -натуральное телепозорище. Когда на экране появлялся Галкин-дурачок, я ..."Очень переживает...

Как жить в гармонии с собой: советы гештальт-терапевта на примере Димы Билана

Как жить в гармонии с собой: советы гештальт-терапевта на примере Димы Билана

Знаменитости всегда находятся в центре внимания, и часто им приходится выходить из зоны комфорта. Например, певец Дима Билан принял участие в телевизионном шоу "Маска", где ему пришлось наряжаться тяжелый костюм и настрадаться во время выступления.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх