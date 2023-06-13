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В День России в Кузбассе родилось 42 ребенка

В День России в Кузбассе родилось 42 ребенка

25 девочек и 17 мальчиков появились на свет 12 июня. В рамках традиционной кузбасской акции «Родился ребенок» семьи, в которых произошло пополнение в День России, получат по 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

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