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Царьград

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"Других инструментов нет": дилеры говорят о снижении цен на фоне "угрожающего затоваривания складов"

"Других инструментов нет": дилеры говорят о снижении цен на фоне "угрожающего затоваривания складов"

На сегодня на складах у дилеров в России скопилось почти 800 тысяч нераспроданных автомобилей. Компании видят в этом серьёзную угрозу и начинают говорить о снижении цен.

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