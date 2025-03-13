В Кузбассе у женщины, которую ничто не беспокоило, нашли в желудке 15 очагов рака

Во время проведения плановой ФГДС врачи Кузбасского клинического онкодиспансера имени М. С. Раппопорта обнаружили у кемеровчанки страшное: в верхней трети желудка пациентки было сразу 15 очагов злокачественной опухоли.
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