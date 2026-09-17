Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании обстоятельств убийства малолетней в Республике Татарстан

Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании обстоятельств убийства малолетней в Республике Татарстан

15 сентября 2026 года в квартире одного из домов города Набережные Челны обнаружено тело полуторагодовалой девочки с признаками насильственной смерти.

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