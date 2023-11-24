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Лукашенко рассказал, как администрация Обамы придумала нанести ядерный удар по Белоруссии

Лукашенко рассказал, как администрация Обамы придумала нанести ядерный удар по Белоруссии

Президент впервые сообщил о том какие планы Вашингтон вынашивал по отношению к Минску.По словам Александра Лукашенко, США ещё во время президентства Барака Обамы придумали сценарий с нанесением ядерного удара по Белоруссии.

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