Скандал в Латвии: Обнаружены захоронения беженцев, погибших при попытке попасть в страну

Всеми миру будет полезно узнать, что вытворяют так называемые «цивилизованные европейцы». нет, не где-то там, в далёких странах, и не в «горячих точках», не в далёких вооружённых конфликтах, а прямо у себя дома.
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