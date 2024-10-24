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Скандал в Латвии: Обнаружены захоронения беженцев, погибших при попытке попасть в страну

Скандал в Латвии: Обнаружены захоронения беженцев, погибших при попытке попасть в страну

  Всеми миру будет полезно узнать, что вытворяют так называемые «цивилизованные европейцы». нет, не где-то там, в далёких странах, и не в «горячих точках», не в далёких вооружённых конфликтах, а прямо у себя дома.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;....Отметим, что одновременно с этим Международный уголовный суд выдаёт ордер на арест Владимира Путина. Одновременно с этим Европа учит нас правам человека и читает морали. Они даже ставят вопрос о том, имеет ли право быть в Совбезе ООН страна, которая нарушает международное право. А тем временем у самих дома — вот такое...&quot;  ©   - ну мы знаем ответ - &quot;Этодругое...&quot; 😊
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