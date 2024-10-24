Скандал в Латвии: Обнаружены захоронения беженцев, погибших при попытке попасть в страну

Sergiy Che

"....Отметим, что одновременно с этим Международный уголовный суд выдаёт ордер на арест Владимира Путина. Одновременно с этим Европа учит нас правам человека и читает морали. Они даже ставят вопрос о том, имеет ли право быть в Совбезе ООН страна, которая нарушает международное право. А тем временем у самих дома — вот такое..." © - ну мы знаем ответ - "Этодругое..." 😊