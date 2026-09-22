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Эксперт-иноагент: Украинской экономики как таковой не существует

Эксперт-иноагент: Украинской экономики как таковой не существует

Украинская экономика – это фантом, существующий исключительно благодаря западному финансированию, но даже несмотря на поддержку извне, этой зимой её ждёт тяжёлый экзамен на выживание.

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