Эксперт-иноагент: Украинской экономики как таковой не существует

Украинская экономика – это фантом, существующий исключительно благодаря западному финансированию, но даже несмотря на поддержку извне, этой зимой её ждёт тяжёлый экзамен на выживание.
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