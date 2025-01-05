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«Забьем – и они обосрутся. Когда начнут фолы свистеть». Винисиус – Мбаппе в перерыве матча с «Валенсией»

Команда Карло Анчелотти обыграла «Валенсию» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги. Мадридцы уступали 0:1 с 27-й и до 85-й минуты матча.

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