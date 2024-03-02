Вице-президент «Куньлуня»: «Вопрос возвращения в Китай будет понятен в течение двух месяцев. Будем оценивать риски, затраты»

В минувшем регулярном чемпионате команда проводила домашние матчи на арене в подмосковных Мытищах. Китайский клуб занял девятое место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ и не попал в плей-офф-2024.
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