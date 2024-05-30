В Октябрьском округе Омска снова все засыпал черный пепел. По словам жителей, выбросы замечены на улицах 25 Линия, в районе завода имени Попова и на улице П.
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В Октябрьском округе Омска снова все засыпал черный пепел. По словам жителей, выбросы замечены на улицах 25 Линия, в районе завода имени Попова и на улице П.