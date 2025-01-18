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Священник Савченко призвал не выливать святую воду в канализацию

Священнослужитель Николай Савченко, храма Петра, митрополита Московского, в Санкт-Петербурге, поделился с Пятым каналом информацией о том, как следует поступать со святой водой, которая осталась после прошлого Крещения.

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