Священник Савченко призвал не выливать святую воду в канализацию

Священнослужитель Николай Савченко, храма Петра, митрополита Московского, в Санкт-Петербурге, поделился с Пятым каналом информацией о том, как следует поступать со святой водой, которая осталась после прошлого Крещения.
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