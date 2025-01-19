Арест ген. Попова связан с тем, что перед ним были посажены крупные военные коррумпированные шишки (Т. Иванов, зам. нач. Генштаба и ещё кто-то). И коррупционеры из Минобороны нанесли ответный удар по настоящему патриоту и боевому генералу

Дело генерала Попова развернулась на 180 градусов В деле генерала Ивана Попова - неожиданный поворот: представитель правительства Запорожской области, которое ранее обвиняло военного в мошенничестве, озвучил подсудимому благодарность вместо претензии.
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