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Арест ген. Попова связан с тем, что перед ним были посажены крупные военные коррумпированные шишки (Т. Иванов, зам. нач. Генштаба и ещё кто-то). И коррупционеры из Минобороны нанесли ответный удар по настоящему патриоту и боевому генералу

Арест ген. Попова связан с тем, что перед ним были посажены крупные военные коррумпированные шишки (Т. Иванов, зам. нач. Генштаба и ещё кто-то). И коррупционеры из Минобороны нанесли ответный удар по настоящему патриоту и боевому генералу

Дело генерала Попова развернулась на 180 градусов В деле генерала Ивана Попова - неожиданный поворот: представитель правительства Запорожской области, которое ранее обвиняло военного в мошенничестве, озвучил подсудимому благодарность вместо претензии.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Ответный удар это как? Заставили воровать?
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7 час.
Владимир Швецов
Бред. И аудита никакого не было до возбуждения дел. А все дела возбудил СК по материалам военной контрразведки.
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2 час.
Владимир Швецов
Инициатор сфабрикованного дела против Попова, Герасимов.
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2 час.

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