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Царьград

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Трамп и Китай: космическое соперничество в гонке за освоение Марса

Трамп и Китай: космическое соперничество в гонке за освоение Марса

Президент США Дональд Трамп объявил о планах освоения Марса, что усиливает космическую гонку с Китаем.

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