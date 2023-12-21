Первый смартфон на Snapdragon 8 Gen 3 и с поддержкой спутниковой связи. Живое фото Honor Magic6 Pro

В Сети появилось живое фото, демонстрирующее будущий флагман Honor – модель Magic6 Pro. Уже официально подтверждено, что новинка получит поддержку спутниковой связи – и он станет первой моделью на Snapdragon 8 Gen 3 с ее поддержкой.
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