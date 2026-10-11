«Если спросить ИИ, то…» Тото Вольф – о шансах Антонелли на досрочный титул в Остине

«Если спросить ИИ, то…» Тото Вольф – о шансах Антонелли на досрочный титул в ОстинеLAT Images / MercedesРуководитель Mercedes Тото Вольф допустил, что Кими Антонелли может досрочно завоевать чемпионский титул на Гран При США в Остине.