«Если спросить ИИ, то…» Тото Вольф – о шансах Антонелли на досрочный титул в Остине

«Если спросить ИИ, то…» Тото Вольф – о шансах Антонелли на досрочный титул в ОстинеLAT Images / MercedesРуководитель Mercedes Тото Вольф допустил, что Кими Антонелли может досрочно завоевать чемпионский титул на Гран При США в Остине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым