Экспоцентр с гостиницей и апарт-отелем построят рядом с Нижегородской ярмаркой

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области заключило соглашение с российской гостиничной сетью Azimut Hotels и ООО «Специализированный застройщик „Возрождение“ о сотрудничестве в рамках реализации нового строительного проекта.
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