В Подмосковье глава опытной пожарной лаборатории задержан за взятку

В Подмосковье за взятку задержали главу экспериментальной пожарной лаборатории. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону, глава лаборатории получил почти полмиллиона рублей за "за положительное заключение по проверке".
В Подмосковье за взятку задержали главу экспериментальной пожарной лаборатории. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону, глава лаборатории получил почти полмиллиона рублей за "за положительное заключение по проверке".
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