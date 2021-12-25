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В Подмосковье глава опытной пожарной лаборатории задержан за взятку

В Подмосковье за взятку задержали главу экспериментальной пожарной лаборатории. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону, глава лаборатории получил почти полмиллиона рублей за "за положительное заключение по проверке".

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