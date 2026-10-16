В ночь на 16 октября во Владимирской области была отражена попытка атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Польский евродепу...
- Путин усомнился, ...
- НН Певица Марго забы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым