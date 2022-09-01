Аргументы и Факты

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В России с 1 сентября изменяются правила техосмотра

В России с 1 сентября изменяются правила техосмотра

Правила техосмотра автомобилей изменяются в России с 1 сентября. В частности, уменьшается количество обязательных требований к владельцам легковых и грузовых машин, а также автобусов, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

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