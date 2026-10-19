Компания «Томские мебельные фасады», производитель фасадов для корпусной мебели, запустила линию по выпуску термоструктурированных мебельных плит TSS (Thermo Structured Surface) на основе МДФ.
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