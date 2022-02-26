Роскосмос принял решение по разрыву отношений с Евросоюзом

«Роскосмос» останавливает сотрудничество с Евросоюзом по запускам ракет «Союз-2» со стартовой площадки КуруГенеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что не рассматривает в дальнейших планах возможность сотрудничества с Евросоюзом в проектах по запуску ракет «Союз – 2».