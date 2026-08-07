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«Акрон» пропустил 11 мячей в 3 матчах сезона. 2.42 – «Локомотив» забьет минимум трижды

«Локомотив» примет «Акрон» в 3-м туре Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Тольятти пропустил 11 голов в трех матчах на старте сезона – 0:5 с «Зенитом», 1:2 с «Рубином» и 0:4 с «Ростовом».

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