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В Орле на «Стрелке» приступили к монтажу 80-метрового фонтана

В Орле на «Стрелке» приступили к монтажу 80-метрового фонтана

На «Стрелке» в Орле начались работы по монтажу 80-метрового фонтана на воде. По проекту длина струи должна достигать 35 метров, а конструкция в виде крыльев будет оснащена всем необходимым для показа лазерных шоу и видеороликов на воде.

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