📹⚡️В рамках СКШУ "Океан-2024" экипажи сторожевых кораблей пр. 11661К "Гепард", а также малых ракетных кораблей пр.
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📹⚡️В рамках СКШУ "Океан-2024" экипажи сторожевых кораблей пр. 11661К "Гепард", а также малых ракетных кораблей пр.