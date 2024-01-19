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Poejka

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Народные приметы на 20 января

Народные приметы на 20 января

Православная церковь 20 января отмечает день Иоанна Крестителя–Иоанна Предтечи. В народе святого прозвали Иваном Бражником, так как в этот день по традиции «запивали зло» святой водой, а после утраивали застолья.

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