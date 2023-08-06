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Крупные украинские аграрии сокращают посевы озимых из-за действий России

Крупные украинские аграрии сокращают посевы озимых из-за действий России

Крупные украинские сельскохозяйственные компании снижают посев озимых культур после того, как Россия вышла из зерновой сделки и заблокировала основной экспортный маршрут через Чёрное море, сообщил Bloomberg со ссылкой на украинских аграриев.

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