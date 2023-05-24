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Зрители высоко оценили фильм «Город астероидов» на Каннском кинофестивале

Зрители высоко оценили фильм «Город астероидов» на Каннском кинофестивале

Фильм «Город астероидов» режиссера Уэса Андерсона высоко оценили на Каннском кинофестивале. После просмотра присутствующие стоя аплодировали картине около шести минут.

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