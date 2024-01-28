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Путин и Лукашенко по видеосвязи участвуют во вводе в работу станции в Антарктиде

Путин и Лукашенко по видеосвязи участвуют во вводе в работу станции в Антарктиде

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

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