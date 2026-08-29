В ФРГ задержан несовершеннолетний по подозрению в убийстве отца

По информации издания, Кевин, сын убитого Александра, нанес смертельный ножевой удар в грудь своему 49-летнему отцу, когда тот лежал на диване.
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