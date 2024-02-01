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Иваново

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Владимир Путин: университетские кампусы должны стать интеллектуальным ресурсом для развития наших территорий и повышения качества жизни людей

Владимир Путин: университетские кампусы должны стать интеллектуальным ресурсом для развития наших территорий и повышения качества жизни людей

Владимир Путин: университетские кампусы должны стать интеллектуальным ресурсом для развития наших территорий и повышения качества жизни людей Президент провел совещание по теме создания научно-образовательных кампусов мирового уровня в регионах России.

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