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Премьер Израиля Нетаньяху обещал ответить на атаку хуситов на аэропорт

Премьер Израиля Нетаньяху обещал ответить на атаку хуситов на аэропорт

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал дать мощный ответ на ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона со стороны повстанцев из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) и заявил, что за действиями хуситов стоит Иран.

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