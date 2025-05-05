Премьер Израиля Нетаньяху обещал ответить на атаку хуситов на аэропорт

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал дать мощный ответ на ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона со стороны повстанцев из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) и заявил, что за действиями хуситов стоит Иран.
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